Un grup chinez de turism preia marca Thomas Cook, pentru peste 14 mil. dolari

- Grupul chinez Fosun Tourism, proprietarul touroperatorului Club Med, a anuntat vineri ca va prelua marca Thomas Cook pentru 11 milioane lire sterline (14,25 milioane dolari), in incercarea de a-si extinde prezenta in sectorul turismului, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Cantarețul Ed Sheeran este cea mai bogata vedeta sub varsta de 30 de ani din Marea britanie, potrivit revistei Heat. Ed Sheeran, in varsta de 28 de ani, ocupa prima poziție in topul celor mai avute vedete sub 30 de ani din Marea Britanie. Artistul a acumulat o avere de 170 de milioane de lire sterline,…

- Studiul anual al bancii elvetiene privind evolutia averilor pe plan global a constatat ca intre primii 10% bogati din lume se numarau, la jumatatea acestui an, 100 de milioane de chinezi, in comparatie cu "numai" 99 milioane de americani, scrie Agerpres. "In pofida tensiunilor comerciale dintre…

- Operatorul britanic Thomas Cook a anuntat intrarea in faliment in data de 23 septembrie, dupa ce nu a putut strange fondurile necesare pentru supravietuire, in conditiile in care datoriile depaseau 1,7 miliarde de lire sterline, citeaza Agerpres. Aparand in fata unui comitet al Parlamentului…

- 'In pofida eforturilor considerabile, discutiile dintre diferitele parti participante la grup si noile surse de finantare posibile nu au dus la niciun acord. Consiliul de Administratie a ajuns prin urmare la concluzia ca nu are alta optiune decat sa ia masurile pentru a intra in lichidare judiciara…

- Gigantul fast-food-ului a cheltuit 8 milioane de lire sterline instaland cuptoare in magazinele sale din Marea Britanie, astfel incat sa poata vinde si preparate coapte si la gratar, pe langa alimentele prajite pentru care este renumit, transmite Daily Mail. Insa un director al companiei a recunoscut…

- Cele mai bogate 25 de familii din lume detin controlul asupra unor active in valoare de 1.400 de miliarde de dolari, situatie care genereaza critici referitoare la amplificarea inegalitatilor in sistemul capitalist, comenteaza agentia Bloomberg, titrata de Mediafax. “Cifrele sunt uimitoare: 70.000 de…

- Londra, 7 aug /Agerpres/ - Campioana Angliei al fotbal, Manchester City, a anuntat transferul tanarului portughez Felix Correia (18 ani), aripa celor de la Sporting Lisabona, scrie Reuters. Detaliile financiare ale acordului nu au fost dezvaluite, dar presa sportiva din Marea Britanie…