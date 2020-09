Stiri pe aceeasi tema

- Un voluntar din Savannah, a primit, marți, la 6:45 a.m., o injecție care a dat startul primului studiu pe scara larga cu vaccinul coronavirus din Statele Unite. Rezultatele procesului ar putea fi disponibile pana in noiembrie, a spus dr. Anthony Fauci, directorul Institutului Național de Alergii și…

- Statele Unite și-au dublat investiția destinata companiei farmaceutice Moderna pentru susținerea unui potențial vaccin impotriva noului coronavirus, care luni intra in a treia și ultima faza a testarii clinice. Deși cercetatorii fac progrese in dezvoltarea de vaccinuri impotriva COVID-19, multe fiind…

- Statele Unite si-au dublat investitia destinata companiei farmaceutice Moderna pentru sustinerea unui potential vaccin impotriva COVID-19, care luni intra in a treia si ultima faza a testarii clinice, relateaza duminica AFP. Guvernul american s-a angajat astfel sa suplimenteze cu 472 de milioane de…

- Vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de compania Moderna din Statele Unite ale Americii are rezultate promițatoare, iar acum va intra in faza trei de testare. In data de 18 mai, compania anunța ca testarea vaccinului pe opt oameni s-a dovedit sigura și ca ofera imunitate la SARS-CoV-2. De atunci, vaccinul…

- Un vaccin anti-coronavirus realizat de compania de biotehnologie Moderna si Institutul National de Alergii si Boli Infectioase din Statele Unite este sigur pentru oameni, scrie Washington Post.Rezultatele cercetarii au fost publicate in New England Journal of Medicine și arata ca vaccinul mRNA-1237…

- Un vaccin impotriva COVID-19 aflat in curs de dezvoltare la Universitatea din Queensland (UQ) din Australia a intrat in faza de testare pe subiecti umani, au anuntat luni reprezentanti oficiali citati de Xinhua, relateaza Agerpres. Prima faza a studiului clinic va implica aproximativ 120 de voluntari…

- In cursul ultimelor 24 de ore, statul din Balcani a inregistrat 18 decese si 386 noi contaminari cu COVID-19, a declarat prim-ministrul Ana Brnabic presei, acuzand o „crestere dramatica". Ea a facut referire la persoanele care demonstreaza de trei zile la Belgrad si in alte orase, manifestatii care…

- Administratia pentru Medicamente si Alimente (FDA) din Statele Unite a publicat recomandari referitoare la conditiile de aprobare a unui vaccin pentru Covid-19, afirmand ca vaccinul trebuie sa previna sau sa reduca severitatea bolii la cel putin 50% dintre persoanele vaccinate, transmite Reuters,…