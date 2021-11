Stiri pe aceeasi tema

- A fost cutremur, in dimineața zilei de vineri, 26 noiembrie, in Romania. Seismul a avut loc la ora 04:04 și s-a produs in zona seismica Vrancea- Buzau, la 104 kilometri adancime, din cate s-a anunțat pe site-ul Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. A fost vorba despre…

- O descoperire importanta a fost facuta in Buzau de un grup de detectoristi, intre care si o tanara. Ramona are 23 de ani si este una dintre putinele fete care imbratiseaza aceasta pasiune. Ea si prietenii ei au gasit intr-o padure din Topliceni peste 200 de monede otomane si poloneze de argint, din…

- Alianța Naționala a Organizațiilor Studențești din Romania (ANOSR) și Consiliul Național al Elevilor (CNE) a lansat ieri, 17 noiembrie 2021, cu ocazia Zilei Internaționale a Elevului și a Studentului, Raportul național privind respectarea Codului drepturilor și obligațiilor studentului in instituțiile…

- Comisia a decis sa trimita avize motivate pentru a solicita Romaniei și Franței sa finalizeze transpunerea Directivei privind serviciile mass-media audiovizuale, iar Belgiei și Cehiei sa transpuna integral Codul european al comunicațiilor electronice in legislațiile lor naționale. Citește și: Victor…

- Rusia nu este implicata in ''traficul'' de migranti organizat de Belarus spre Uniunea Europeana (UE), insa ea are o "capacitate de influenta" asupra Minskului pentru a-i pune capat, a afirmat joi secretarul de stat pentru afaceri europene al Frantei, Clement Beaune, informeaza AFP. "In privinta Rusiei,…

- Conform prognozei meteo emise de ANM, vor exista innorari temporale in cea de a doua parte a zilei de duminica, 7 noiembrie 2021. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara, Oradea, Sibiu, Bacau, Galați, Craiova,…

- Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB) gazduiește, incepand de marti si pana vineri, prima editie a Saptamanii Mondiale a Francofoniei Stiintifice, care se va derula in format hibrid – eveniment cu prezenta fizica si la distanta, prin videoconferinta in intreaga lume. Deschiderea oficiala a Saptamanii…

- Jean-Pierre Adams, fostul fundaș internațional al Franței, a murit la virsta de 73 de ani, dupa ce a stat 39 de ani in coma. Jean-Pierre Adams era considerat unul dintre cei mai buni fundasi centrali din fotbalul francez in anii ’70 și se afla de 39 de ani in coma din cauza unei eroi medicale, transmite…