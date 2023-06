Stiri pe aceeasi tema

- Pentru mulți romani, perioada concediilor a inceput deja. Indiferent ca suntem la munte sau la mare, medicii ne avertizeaza asupra pericolelor pe care le putem intampina din cauza exceselor de tot felul.

- Donald Trump, acuzat de viol de o fosta jurnalista americana in timpul unui proces civil la New YorkAutoarea americana E. Jean Carroll l-a acuzat pe fostul presedinte american Donald Trump ca a agresat-o la mijlocul anilor 1990, intr-o cabina de proba de la magazinul universal de lux din New York…

- Pentru a avea o sarcina sanatoasa este esențial ca organismul sa beneficieze de vitamine și nutrienți. Cheia o reprezinta o dieta sanatoasa, bogata in fructe și legume. Specialiștii au și cateva recomandari in acest sens.

- In contextul razboiului din Ucraina, minele marine in deriva au devenit o problema cu care toate țarile cu deschidere la Marea Neagra se confrunta, iar Romania nu face excepție. Reporterii Info Sud-Est și G4Media au fost, joi, la bordul puitorului de mine 274, ieșit in larg intr-o misiune de cercetare,…

- Ministerul Afacerilor Interne anunța ca timpii de control la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albita s-au redus de doua ori dupa implementarea sistemului de oprire unica incepand cu 15 aprilie 2023.

- Timpul de asteptare pentru autocamioanele care tranziteaza prin punctul de trecere a frontierei Giurgiu-Ruse este in continuare destul de ridicat, de 130 de minute pe sensul de iesire din tara si de 60 de minute la intrarea in tara, au informat, miercuri, reprezentantii Inspectoratului Teritorial al…

- Ionuț Iftimoaie a fost eliminat de la Survivor Romania 2023 in ediția din 17 aprilie. De fapt, el a ajuns acasa din 14 aprilie, cand a trait un moment emoționant pe aeroport, la regasirea cu soția și cei trei copii ai lor. Un moment neașteptat a avut loc aseara la consiliul de la Survivor Romania 2023.…

- BERBECEste al treilea weekend din aprilie și simți ca trebuie sa faci schimbari radicale in viața ta, spune Sfatul Parinților . Nu te poți abține sa nu simți ca timpul se mișca puțin prea repede. Iar din 11 aprilie, s-ar putea sa fie nevoie sa gasești ceva pentru avea un anumit sentiment de stabilitate.…