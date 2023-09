Stiri pe aceeasi tema

- Internationalul englez Marcus Rashford, atacantul echipei Manchester United, a scapat nevatamat in urma unui accident rutier in care a fost implicat sambata seara, informeaza BBC. Accidentul s-a produs dupa ce jucatorii lui Manchester United au revenit la centrul de pregatire al clubului lor,…

- Marcus Rashford, in varsta de 25 de ani, a fost titular pentru Manchester United in meciul cu Burnley, scor 1-0 , din etapa a șasea in Premier League, scrie digisport.ro . Dupa meci, decarul „Diavolilor Roșii” s-a intors in Manchester cu mașina, insa a facut accident in drumul de la baza de antrenament…

- Marcus Rashord (25 de ani), extrema lui Manchester United, a fost implicat intr-un accident rutier, dupa meciul „diavolilor” cu Burnley. The Sun scrie ca a plecat dupa meci, de la baza de pregatire a echipei sale, la volanul unui Rolls Royce de 800.000 de euro. Iar pe drumul spre casa a suferit un…

- Bayern Munchen a invins-o pe Manchester United cu scorul de 4-3, miercuri seara, pe Allianz Arena, in derby-ul primei etape din grupele Ligii Campionilor la fotbal, potrivit agerpres.ro. Bavarezii au obtinut victoria la limita, dupa un final incandescent, cu trei goluri marcate, dintre care doua de…

- Un autocar in care se aflau 72 de persoane a fost implicat intr-un accident rutier produs in noaptea de vineri spre sambata in județul Braila. 22 de persoane au fost transportate la spital. Potrivit IPJ Braila, in jurul orei 00.10, polițiștii au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca pe…

- Este doliu in lumea sportului romanesc, dupa ce un fotbalist a murit la doar 19 ani. Tanarul a fost implicat intr-un accident, iar anunțul a fost facut de echipa la care juca. Moartea lui a lasat in urma doar durere, iar cei care il cunosc sunt șocați de felul in care și-a gasit sfarșitul.

- Dan Șucu (60 de ani), principalul acționar al Rapidului, a fost incantat de prestația elevilor lui Cristiano Bergodi (58 de ani) din victoria 3-1 cu Farul. Dan Șucu a laudat evoluția fundașului stanga Andrei Borza (17 ani), debutant in tricoul Rapidului. Dan Șucu, dupa Rapid - Farul 3-1: „Seara perfecta!”…

- Intr-un act de curaj și devotament, el a salvat viața unui barbat ranit intr-un accident de circulație. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) a facut cunoscut gestul sau eroic prin intermediul paginii lor de Facebook.In timpul misiunii sale la Rodos, intr-o dimineața, Marian a auzit…