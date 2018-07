Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist din Iași susține ca a fost amenințat cu moartea de catre un fost primar. Polițistul local i-a cerut sa-și mute mașina parcata neregulamentar, iar fostul edil i-ar fi zis ca-i baga cuțitul in gat. Scandalul s-a lasat cu un dosar pentru ultraj și amenzi substanțiale. Polițistul din Iași a…

- Un tanar din Iași imbarcat in microbuzele cu simpatizanți ai PSD susține ca se duce la miting ca sa se…recreeze dupa o saptamana de lucru obositoare. Mitingul de susținere pentru partid și președintele Liviu Dragnea aduna sute de mii de oameni, imbarcați inca de sambata dimineața in autocarele și microbuzele…

- Disputele pe subiectul contestației depuse de Partidul Acțiune și Solidaritate la Judecatoria Orhei privind alegerile locale noi din comuna Jora de Mijloc, continua. Ieri instanța de judecata a respins contentestația PAS depusa dupa ce candidata Partidului ȘOR, Marina Tauber, a caștigat alegerile din…

- Doi tineri, au aruncat cu acid sulfuric in ochii unui barbat de 61 de ani. Potrivit unor surse, agresorii se aflau in cautarea unei fete in comuna Vladeni, si au vazut, la un moment dat, un grup de tinere intrand intr-un bloc. Le-au urmarit, au intrat dupa ele și au batut la ușa unui apartament unde…

- In comuna Jora de Mijloc au fost sarbatorite Ziua Victoriei și Ziua Europei. Prezenta la eveniment, candidatul Partidului Politic "ȘOR" la funcția de primar al Comunei Jora de Mijloc, Marina Tauber, a ținut sa felicite satenii.

- Comunicat de presa! Partidul Uniunea Naționala Pentru Progresul Romaniei – Filiala Dambovița caștiga inca un mandat de primar! Incepand cu Post-ul Maria Posirca preia atributiile de primar in comuna Vladeni apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Circulatia rutiera pe Transfagarasan (DN 7C) este oprita, dupa incendiul de langa Cetatea Poenari, pe ambele sensuri de mers. Masura a fost luata din cauza incendiului de vegetatie produs la kilometrul 57, in comuna Arefu, judetul Arges, dar si a caderilor de pietre pe carosabil. Potrivit sursei citate,…

- Fondul funciar ramane o problema majora la nivelul judetului Gorj. Numai intr-o singura localitate, s-a descoperit ca au fost emise aproape 2000 de titluri de proprietate gresite. Se intampla in urma cu aproape zece ani,...