Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier israelian Ehud Barak l-a comparat pe Benjamin Netanyahu, actualul șef al Guvernului Israelului, cu Nicolae Ceaușescu, iar partidul Likud, condus de Netanyahu, a criticat afirmația lui Barak, spunand despre acesta ca "delireaza", relateaza presa israeliana, conform Mediafax."Netanyahu…

- Fostul premier israelian Ehud Barak l-a comparat pe Benjamin Netanyahu, actualul sef al Guvernului Israelului, cu Nicolae Ceausescu, iar partidul Likud, condus de Netanyahu, a criticat afirmatia lui Barak, spunând despre acesta ca "delireaza", relateaza

- Fostul premier israelian Ehud Barak l-a comparat pe Benjamin Netanyahu, actualul sef al Guvernului Israelului, cu Nicolae Ceausescu, iar partidul Likud, condus de Netanyahu, a criticat afirmatia lui Barak, spunand despre acesta ca "delireaza", relateaza presa israeliana.

- Fostul premier israelian Ehud Barak l-a comparat pe Benjamin Netanyahu, actualul șef al Guvernului Israelului, cu Nicolae Ceaușescu, iar partidul Likud, condus de Netanyahu, a criticat afirmația lui Barak, spunand despre acesta ca "delireaza", relateaza presa israeliana, citata de Mediafax.

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a laudat luni "pozitia ferma" a lui Donald Trump asupra Iranului dupa declaratii de o virulenta rara facute de presedintele SUA impotriva Teheranului, a anuntat biroul lui Netanyahu, informeaza France Presse. "Vreau sa aduc omagiu pozitiei ferme exprimate…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a cerut miercuri presedintelui rus Vladimir Putin sa actioneze pentru plecarea din Siria a fortelor iraniene, informeaza Reuters, preluata de agerpres. Netanyahu l-a asigurat pe liderul de la Kremlin ca Israelul nu intentioneaza sa ameninte regimul presedintelui…

- In ciuda eforturilor regimului din Iran de a cenzura sau de a intrerupe internetul, iranienii arata ca iubesc clipurile video virale la fel de mult ca restul planetei. Acum, premierul israelian Benjamin Netanyahu intra in cursa pentru popularitate in fata iranienilor, potrivit Bloomberg. …

- Sara, soția premierului israelian Benjamin Netanyahu, a fost pusa joi sub acuzare pentru o ”frauda sistematica” in valoare totala de aproape 100.000 de dolari privind mancarea comandata al reședința primului ministru, scrie Haaretz, citat de hotnews.ro. Sara Netanyahu a fost inculpata impreuna cu Ezra…