- Un fost premier al Suediei, Stefan Lofven, a fost ales președinte la Partidul Socialistilor Europeni. Partidul Socialistilor Europeni (PES) și-a ales noul președinte in ziua de 14 octombrie 2022. Congresul PSE se desfașoara la Berlin in perioada 14 – 15 octombrie 2022. Stefan Lofven preia funcția de…

- Partidul Socialistilor Europeni (PSE) l-a ales vineri pe fostul prim-ministru al Suediei, Stefan Lofven, ca noul sau lider in cadrul unui scrutin care a avut loc la Berlin, transmite dpa, preluat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, s-a intalnit cu Stefan Lofven, fost premier al Suediei, ocazie cu care "a fost reafirmat sprijinul total al socialiștilor europeni pentru intrarea Romaniei in spațiul Schengen".

- Socialiștii europeni susțin intrarea Romaniei in Spațiul Schengen, urmand sa voteze o rezoluție in acest sens. Rezoluția va fi aprobata la Congresul Socialistilor Europeni (PES Congress), care se desfașoara in perioada 13 – 15 octombrie 2022 la Berlin. Din Romania, la acest congres participa Marcel…

- Președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, va participa in perioada 13-15 octombrie, la Berlin, la Congresul Socialiștilor Europeni (PES Congress), in cadrul caruia social-democrații europeni vor vota o rezoluție pentru susținerea ferma a aderarii Romaniei la spațiul Schengen. Rezoluția…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, va participa in perioada 13-15 octombrie, la Berlin, la Congresul Socialistilor Europeni (PES Congress), in cadrul caruia social-democratii europeni vor vota o rezolutie pentru sustinerea ferma a aderarii Romaniei la spatiul Schengen. Potrivit PSD, rezolutia transmite…

- Deputatul PSD, Gheorghe Șimon:Congresul PES va adopta o rezoluție prin care intreaga familie social-democrata europeana va susține aderarea Romaniei la spațiul Schengen! Președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, va participa in perioada 13-15 octombrie, la Berlin, la Congresul Socialiștilor…

- Președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, spune ca funcția de premier „nu este pe dorinte” si, in cazul in care colegii sai din PSD vor considera ca el este cea mai potrivita persoana pentru aceasta responsabilitate, atunci va fi prim-ministru. Ciolacu a raspuns astfel, marți, la intrebarea…