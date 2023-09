Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost retinut, luni, de politistii din Suceava, dupa ce a fost prins transportand o cantitate de aproape 40.000 de pachete de tigari de contrabanda, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Suceava. Potrivit acestora, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala…

- Patru tineri din Camerun, Maroc și Siria au incercat sa ajunga ilegal in Romania. Prin inot pe raul Prut. Dar planul acestora a fost deconspirat de catre polițiștii de frontiera din cadrul Direcției regionale SUD, scrie Deschide.md . Grupul de 4 persoane a fost observat astazi, 4 septembrie, de catre…

- Funcționarii postului vamal Palanca in conlucrare cu inspectorii din cadrul Centrului Chinologic al Serviciului Vamal, au depistat 9700 pachete de țigari, presus a fi contrafacute, ce erau ascunse in locuri special adaptate in doua autoturisme, care se deplasau din Ucraina spre Republica Moldova.

- Mai multe colete in care se aflau tigari de contrabanda de peste 100.000 de lei au fost descoperite de catre politistii de frontiera pe malul raului Prut, informeaza, miercuri, Politia de Frontiera. Potrivit sursei citate, politistii de frontiera botosaneni organizat in noaptea de marti spre miercuri…

- Polițiștii de frontiera botosaneni au descoperit și ridicat in vederea confiscarii, in urma unei acțiuni desfașurate in zona de competenta, 8.470 de pachete cu tigarete de contrabanda, in valoare totala de aproximativ 105.000 de lei romanești, echivalentul al peste 400.000 de lei moldovenești. In data…

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Iași au descoperit si indisponibilizat un autoturism Audi care figura in bazele de date ca fiind furat, alerta introdusa de catre autoritatile din Italia in urma cu doar cateva zile.