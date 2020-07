Stiri pe aceeasi tema

- Un fost ministru al Sanatații din Guatemala, Jorge Villavicencio, a murit din cauza coronavirusului, in timp ce se afla in arest preventiv pentru corupție, relateaza Agenția France Presse, citata de Hotnews.Acesta amurit in noaptea de luni spre marți din cauza complicațiilor generate de COVID-19,in…

- Un medic de familie din județul Maramureș a murit joi de COVID-19. Acesta era internat de doua saptamani intr-un spital din Baia Mare.Citește și: Guvernul a schimbat legea pensiilor: scade cu 13 ani varsta standard de pensionare pentru anumite categorii de angajați și se recalculeaza pensiile…

- Rata de deces medie din cauza coronavirusului se ridica la 78.000 pe luna, comparativ cu 64.000 de decese provocate de SIDA si 36.000 de decese de malarie, potrivit cifrelor din 2018 ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Expertii in sanatate publica analizeaza modul in care problemele demografice…

- Ministerul Sanatatii informeaza despre inregistrarea altor decese provocate de COVID-19:Deces 459: Femeie de 54 ani, domiciliu mun. Chișinau. Internata la data de 17 iunie, la Spitalul Raional Edineț. Comorbiditați: leucemie, hipertensiune arteriala, insuficiența cardiaca.

- Medicul chirurg Stelian Candiba, care activa la Spitalul Clinic Municipal „Sfanta Treime”, a fost rapus de COVID-19. Anuntul a fost facut de fosta ministra a Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale Ala Nemerenco, pe pagina sa de Facebook.

- In Franta, 243 de persoane au murit din cauza coronavirusului in ultimele 24 de ore, bilantul ajungand la 26.230 de victime de la inceputul epidemiei, potrivit Directiei Generale a Sanatatii, scrie BFM TV, potrivit news.ro.Au murit 16.497 de persoane in spitale si 9.733 in Ehpad si alte centre…

- Inca patru moldoveni au murit, fiind rapuși de COVID-19, in ultimele 24 de ore. Anunțul a fost facut de ministrul Sanatații, Viorica Dumbraveanu. A murit un barbat de 64 ani din Chisinau. Acesta a fost internat la Spitalul Sfanta Treime, pe data de 23 aprilie.

- Romania TV relateaza ca odata intrata in vigoare starea de urgenta s-a emis un ordin al Ministerului Sanatatii prin care nu se mai fac autopsiile mortilor. Pe de alta parte, a aparut in presa un document foarte important de la Centrul de Control al Bolilor Transmisibile in care se spune ca orice…