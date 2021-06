Franziska Giffey, fost ministru german al Familiei, a ramas fara titlul de doctor dupa ce universitatea unde si-a sustinut teza a descoperit ca cercetarea a fost realizata prin ''frauda'', informeaza DPA. Pierderea titlului de doctor este un esec in plan personal pentru politiciana din Partidul Social Democrat (SPD), care spera sa devina primarul Berlinului dupa alegerile din septembrie. Freie Universitaet din Berlin a anuntat in dimineata zilei de joi ca a decis in unanimitate retragerea titlului de doctor obtinut de Giffey dupa ce a ajuns la concluzia ca au existat elemente de…