Un fost ministru al Educației se revoltă! Cum trebuie, de fapt, gestionată pandemie: E o mare greșeală Fostul ministru al Educației, Mircea Miclea, susține ca școlile nu ar fi trebuit inchise, iar datele privind infecțiile provenite din acest mediu nu indica faptul ca școlile ar fi un focar. Miclea arata ca elevii vor avea mult de suferit și asta pentru ca nu invața lucrurile la timpul lor. ”Consider ca e o mare greșeala modul in care se procedeaza. Sa ne uitam puțin la date. Acum cateva zile, OMS a publicat un studiu in care arata ca nu școlile sunt focare de infecție Covid. Anterior, studii din Germania, Spania, Norvegia, Elveția au aratat clar ca inceperea școlilor in varianta clasica nu crește… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

