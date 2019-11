Stiri pe aceeasi tema

Demisie de ultima ora in PSD. Fostul ministru pentru Mediul de Afaceri Ilan Laufer a demisionat din partid ca urmare a numirii unei noi conduceri. "Stimati membrii si simpatizanti PSD,…

Fostul ministru pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, a votat la alegerile prezidențiale in Statele Unite ale Americii. „Din Hollywood, FL, SUA. Am votat cu INIMA, nu cu bata dezbinarii și austeritații. Am votat…

Fostul ministru pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, susține ca e doar o chestiune de timp pana cand actualul guvern va trece la taieri de pensii și salarii."PENSIILE, SALARIILE SI APARATUL BUGETAR AU INTRAT OFICIAL "SUB AUSPICIILE NEFAVORABILE" ale AUSTERITATII PNL. Comunicatorii…

- L. Orban la preluarea mandatului de ministru al economiei Ludovic Orban: Am tinut sa fiu prezent astazi aici, pentru instalarea oficiala a noului ministru al economiei, energiei si mediului de afaceri. Dupa cum stiti, astazi, la prima sedinta oficiala de guvern a guvernului nou învestit…

- Ce ministere au disparut din Guvernul Orban. Noua posturi de ministru au iesit din schema. Potrivit listei finale a ministrilor din Guvernul PNL propus de Ludovic Orban, din noul cabinet au disparut 8 ministere: Ape si Paduri, Energie, Mediul de Afaceri, Cercetare si inovare, Comunicatii, Turism, Romanii…

Raportul MCV pe 2019 este criticat dur de Ilan Laufer, fost ministru pentru Mediul de Afaceri in Guvernul Tudose si fost consilier al premierului Dancila. Laufer considera ca mecanismul este folosit in scopul decredibilizarii tarii. "MCV-ul a devenit…

Cho a declarat ca a deschis calea catre o reforma a procuraturii, dar considera ca rolul sau in aceasta directie s-a incheiat si reformele vor putea fi realizate doar daca demisioneaza. Presedintele Moon le-a cerut scuze concetatenilor pentru conflictul social urias provocat de desemnarea…