- Procesul unui fost gardian SS in varsta de 100 de ani a inceput joi in orașul german Brandenburg an der Havel. El este acuzat ca a luat parte la 3.518 crime in perioada in care a fost gardian la lagarul de concentrare nazist din Sachsenhausen, potrivit procuraturii din Neuruppin.

