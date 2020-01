Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Situație incredibila: Județul Alba s-ar putea alege cu doi subprefecți, din cauza disputei politice liberale PNL-ALDE Situație incredibila: Județul Alba s-ar putea alege cu doi subprefecți, din cauza disputei politice liberale PNL-ALDE Dupa preluarea puterii PNL a inceput procesul de instalare…

- Barbatul din judetul Olt, batut crunt in Craiova de un sofer pentru ca mergea beat printre masini, pe mijlocul drumului, a murit sambata pe un pat de spital, dupa sapte zile de agonie. Colegii de la echipa de fotbal in sala din Italia, la care juca de trei ani, au postat mesaje emotionante.

- In aceasta dimineata, un barbat de 40 de ani, din Boteni, care conducea un autoturism pe DN 73D, avand directia de deplasare Boteni – Mioveni, pe fondul neadaptarii vitezei de deplasare, a acroșat un autoturism parcat in afara parții carosabile și a intrat in coliziune cu un gard din beton. In urma…

- Șoc in lumea fotbalului internațional! Un portar celebru este acuzat de o tanara de numai 18 ani ca a batut-o și a violat-o intr-un club de fițe. Se pare ca totul ar fi fost filmat, iar tanara le-ar fi povestit episodul traumatizant prietenilor sai.

- Doua autoturisme și o cisterna cu bitum au fost implicate intr-un accident care a avut loc vineri dimineața, in jurul orei 7.00, pe DN 72, in localitatea Bratașanca. In urma impactului, trei persoane au fost ranite. Pentru doua dintre victime a fost nevoie de intervenția echipajelor de descarcerare.

- S-a „pensionat” in 2017, dupa sapte ani de vis in fotbalul romanesc, si s-a transformat intr-un familist convins. Fost fundas de fier la FCSB, Petrolul Ploiesti si Astra Giurgiu, Geraldo Alves (39 de ani), caci despre el este vorba, este un tatic de nota 10. Daca nu credeti acest lucru, urmariti imaginile…

- LA UN PAS DE TRAGEDIE…O mașina a fost serios avariata, joi dupa-amiaza, dupa ce conducatorul auto a pierdut controlul volanului și s-a proptit in gardul unei locuințe, avariind o țeava de gaze naturale. Din cauza accidentului a existat și pericolul unei explozii, insa din fericire, pompierii au intervenit…

- Un grav accident de circulație, soldat cu o persoana ranita, s-a produs sambata dimineața, in jurul orei 09:00, pe strada Avram Iancu din localitatea clujeana Florești. Potrivit primelor informații, un mopedist a fost grav ranit din cauza unei autoutilitare care a patruns in intersecție fara sa se asigure,…