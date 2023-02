Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre meciul pierdut de echipa lui, 2-3 cu Farul, dupa ce a luat doua goluri in ultimele doua minute. Omul de afaceri spune ca nu este suparat din cauza rezultatului și a dezvaluit cum a glumit cu managerul Mihai Stoica dupa meci. In plus, Becali susține ca schimbarile…

- Prestația catastrofala a lui Joyskim Dawa (26 de ani) din FCSB - Farul 2-3 l-a convins și pe Gigi Becali ca stoperul adus de la Botoșani nu e de nivelul unei echipe care se bate pentru titlu. Patronul le-a dat unda verde celor din staff-ul tehnic pentru a nu-l mai folosi titular cu orice preț. Infrangerea…

- Basarab Panduru a numit jucatorul pe care Gigi Becali ar putea sa-l cumpere dupa FCSB – Farul 2-3. In urma meciului de duminica, FCSB ramane pe locul 4 din Liga 1, cu 41 de puncte obținute dupa 23 de meciuri jucate. Basarab Panduru a numit jucatorul pe care Gigi Becali ar putea sa-l cumpere dupa […]…

- La finalul meciului FCSB – Farul 2-3, Ilie Dumitrescu a comentat situația lui Mihai Pintilii. Intrebat daca rezultatul ar fi fost altul daca FCSB ar fi avut pe banca un antrenor cu licența PRO, Ilie Dumitrescu a explicat ca poziția in care se afla Mihai Pintilii e una complicata din cauza implicarii…

- FCSB – Farul a fost un meci care i-a ținut pe fani cu sufletul la gura pana in ultima secunda. Oaspeții au dat doua goluri in minutele de prelungire și au revenit pe primul loc in prima liga. Jucatorii lui Mihai Pintilii au criticat dur arbitrajul. FCSB – Farul 2-3, oaspeții au dat lovitura in […] The…

- Gica Popescu (55 de ani), președintele celor de la Farul, a taxat postura in care se afla Mihai Pintilii la FCSB. Fara sa dețina lincența PRO, fostul mijlocaș i-a antrenat pe roș-albaștri in ultimele partide, iar varianta ca el sa continue pe banca a prins contur, judecand dupa declarațiile lui Gigi…

- Ilie Dumitrescu, fostul internațional, l-a contrazis pe Gigi Becali dupa meciul FCU Craiova - FCSB 0-2. Patronul roș-albaștrilor s- aratat mulțumit de prestația echipei sub comanda interimarului Mihai Pintilii și a anunțat ca „daca regulamentul permite, ramane antrenorul echipei”. Ilie Dumitrescu nu…

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, regreta transferurile lui Marco Dulca și Radu Boboc, aduși in vara de la Chindia, respectiv Farul. Becali considera ca cei doi nu au contribuit cu nimic la rezultatele din acest sezon. De asemenea, patronul de la FCSB nu ii vede pe cei doi capabili sa ințeleaga indicațiile…