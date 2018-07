Stiri pe aceeasi tema

- Nationala feminina de baschet U20 a Romaniei s-a calificat in semifinalele Campionatului European, divizia B, de la Oradea, dupa ce a invins formatia Israelului cu scorul de 64-43. Romania a reusit a patra sa victorie consecutiva si nu mai poate pierde unul din primele doua locuri in grupa. In lotul…

- Gina Pistol și-a amintit de un moment care a marcat-o foarte mult. Se afla in trafic, iar la citeva minute dupa ce, din instinct, a tras pe dreapta, a auzit ca a avut loc un accident. Gina Pistol a fost intrebata daca a trecut vreodata pe langa moarte. Raspunsul ei a fost unul negativ, insa blonda și-a…

- DJ-ul numarul 1 mondial, Armin Van Buuren, a facut si mai fierbinte atmosfera de la malul Marii Negre. Cel mai mare festival de pe plaja din Europa se incheie cu seara a patra, in care cap de afis este trupa The Script, aflata pentru prima oara in Romania.

- Cetatea de Balta va gazdui in perioada 23 – 24 iunie 2018 a XII-a editie a Festivalului Cetatilor Dacice, cel mai vechi festival de reconstituire istorica antica din Romania. Timp de doua zile aproximativ 100 de razboinici daci si romani vor reinvia atmosfera de acum 2000 de ani, invitand publicul intr-o…

- Fiul Ruxandrei Dragomir, la Bayern Munchen: ”A fost titular in toate meciurile, a marcat și l-au chemat din nou”. Filip Ilie (16 ani), fiul fostei jucatoare de tenis Ruxandra Dragomir, a susținut recent probe de joc la Bayern Munchen, iar bavarezii l-au chemat din nou. „El este inca junior, a fost chemat…

- Parlamentarul Remus Borza sustine ca decizia recenta a Guvernului privind amanarea introducerii caselor de marcat cu jurnal electronic incurajeaza evaziunea fiscala si sporeste imposibilitatea statului de a-si colecta veniturile si de a sustine cheltuielile publice mai mari de la an la an.…

- Doctorița Xiaoguang Wang, cea mai celebra specialista in terapia prin acupunctura din Romania, a murit, vineri. Medicul ii tratase, in trecut, pe fostul premier Adrian Nastase și pe fostul președinte Ion Iliescu.

- Liza Panait este una dintre cele mai de succes creatoare de moda din Romania, creațiile ei fiind purtate de multe femei atat de la noi din țara, cat și strainatate. Dupa 25 ani timp in care Liza a lucrat direct cu clienții, s-a upgradat și și-a mutat afacerea și in online. Pe Liza Panait o vedem de…