- Ungaria a raportat vineri dimineata 4.127 de cazuri confirmate de infectare cu noul coronavirus (cu patru mai multe decat in ziua anterioara), dintre care 578 de cazuri mortale, informeaza Agerpres, care citeaza MTI.

- Cei trei romani de la Ludogoreț, Claudiu Keseru, Cosmin Moți și Dragoș Grigore, au sarbatorit astazi un nou titlu dupa victoria de acasa, 2-1 cu Beroe! S-au detașat la 14 puncte fața de ȚSKA cu numai patru etape ramase de disputat. ...

- Jucatorii lui Dinamo sunt panicați, dupa ce astazi a fost anunțat primul caz de coronavirus la formația din Ștefan cel Mare. Se observa acest detaliu din primele dialoguri, chiar daca spun ca-și pastreaza cumpatul. Magazionerul de la Dinamo a fost testat pozitiv cu COVID-19Pacientul a fost izolat și…

- Ludogoret a invins, vineri, in deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), formatia Lokomotiv Sofia, in etapa a XXV-a a campionatului bulgar de fotbal, prima dupa intreruperea cauzata de pandemia de coronavirus potrivit news.ro.Golul a fost marcat de brazilianul Cauly Oliveira-Souza, in minutul 46.…

- Ioan Marginean (59 de ani), președintele lui Gaz Metan, este pe lista lui Dinamo pentru a-l inlocui pe Florin Prunea. Oficialul medieșenilor a vorbit in exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor despre situația formației din Ștefan cel Mare. Marginean ar putea fi noul manager general al lui Dinamo din…

- Claudiu Vaișcovici, 57 de ani, fotbalist emblematic din istoria lui Dinamo, a comentat declarația facuta de fostul rival stelist Victor Pițurca (61), care considera ca „Adrian Bumbescu ar fi platit acum cu 20 de milioane de euro pe an”. „Sa fim serioși și sa respectam adevarul: Bumbescu a fost un fotbalist…

- Adrian Mutu, selecționerul Romaniei,a vorbit in Italia despre jucatorii romani și a spus ca Dennis Man (21 de ani, mijlocașul ofensiv de la FCSB, are un viitor stralucit. Fost jucator in Italia, Mutu a vorbit la Radio Toscana despre jucatorii romani și a spus ca, in opinia lui, Dennis Man va ajunge…

- Florin Prunea, președintele lui Dinamo a vorbit despre situația complicata de la echipa alb-roșie și despre faptul ca jucatorii sunt nemulțumiți de faptul ca li se vor taia salariile fara sa le fie platite sumele restante. Oficialul „cainilor” a recunoscut ca echipei ii va fi greu sa-i pastreze in lot…