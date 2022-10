Un fost candidat la Primaria Constanta s-a retras dintr-o firma. Societatea a fost preluata de o ruda, ex-administrator al falimentarei RADET

Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de Transport Public Timișoara ar putea avea un nou director, in cazul in care Consiliul de Administrație va decide acest lucru. Unul dintre numele vehiculate pentru acest post este Constantin Cocheci, cumnatul viceprimarului Cosmin Tabara.

- Ultima declaratie de avere a fost depusa in iunie 2022 Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele parlamentarilor constanteni, ale directorilor si ale angajatilor celor mai importante institutii publice din Dobrogea si ai companiilor nationale, asa cum apar acestea fie pe site urile…

- Compania aeriana Blue Air a anuntat vineri printr-un comunicat de presa ca "isi propune" sa reia zborurile abia din 10 octombrie, ceea ce inseamna ca pasagerii companiei care au achitat deja bilete pana la acel moment nu vor putea sa beneficieze de servicii. De altfel, Blue Air anunta in comunicat ca…

- Compania aeriana Blue Air a anunțat vineri printr-un comunicat de presa ca ”iși propune” sa reia zborurile abia din 10 octombrie, ceea ce inseamna ca pasagerii companiei care au achitat deja bilete pana la acel moment nu vor putea sa beneficieze de servicii. De altfel, Blue Air anunța in comunicat ca…

- Operatorul aerian low-cost Blue Air a anuntat ca va relua zborurile din 10 octombrie, precizand ca pentru moment nu dispune de fondurile necesare platii combustibilului si celorlalte cheltuieli operationale, necesare pentru zborurile planificate incepand cu data de 12 septembrie. ‘In ultimele 48 de…

- A fost revocat mandatul de administrator al lui Vasile Cirlan, fiind aleasa in Consiliul de Administratie al Seashops Janina Iuliana Mitea, mandatul sau fiind valabil pana pe 31 august 2023. Compania a luat fiinta ca urmare a divizarii SC Tomis SA, in 2015, Seashops preluand toate activele Tomis SA,…

- bull; Constantin Chirila este membru provizoriu in Consiliul de Administratie al Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime Constanta SA, dar si presedinte CA al RAJA SA, in ambele institutii cu sustinere PNL.bull; In declaratia de avere depusa in 2022, Constantin Chirila a mentionat ca,…

- Conform CV ului, a fost membru ansablu coral Vox Maris intre 1993 1996, dar si vicecampion national la baschet in 1988 Stelian Ion este membru cofondator al filialei Constanta a Uniunii Salvati Romania In cadrul alegerilor locale din 2020, Stelian Ion a candidat la functia de primar al Constantei, din…