- Fondul de investiții Mozaik Investments a preluat 35% din acțiunile lanțului de cafenele 5 to go, au anunțat luni cele doua entitați economice, in cadrul unei conferințe de presa, potrivit Mediafax.Modelul de business ramane neschimbat, compania care a fondat 5 to go, alaturi de Radu Savopol…

- Medicai, startup-ul de tehnologie care își propune sa schimbe modul în care colaboreaza echipele medicale multidisciplinare cu pacienții lor printr-o platforma online, a primit o investiție de 500.000 de euro într-o runda de finanțare condusa de Sacha Dragic, fondatorul grupului Superbet,…

- Un startup care vrea sa ajute oamenii sa calatoreasca mai mult, fara sa se îndatoreze, a obținut investiții în valoare de 14 milioane de dolari. Aplicația Leavy le permite celor care pleaca într-o calatorie sa își închirieze camera sau apartamentul atunci când sunt…

- ​Startup-urile IT din Europa și Israel vor putea obține finanțari de capital de risc de câte 250.000-1,5 milioane de dolari, dintr-un nou fond de investiții, lansat marți. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Lantul de cafenele 5 To Go planuieste sa aduca de anul viitor produsele private label, precum cafeaua si siropurile, pe rafturile retailerilor si in comertul online, au declarat fondatorii Radu Savopol si Lucian Badila in cadrul unui interviu pentru wall-street.ro. Mai mult, fondatorii 5 To…

- Radu Savopol si Lucian Badila, fondatorii lantului de cafenele 5 To Go, au declarat, intr-un interviu pentru wall-street.ro, ca vor sa isi extinda afacerile in zona de patiserie, prin achizitia unor branduri cu cate o unitate pe care sa le dezvolte...

- Starbucks, 5 To Go, Coffee 2 Go, Narcoffee Roasters, Gloria Jean's sau Ted's Coffee sunt doar cateva dintre marile lanturi de cafenele prezente pe piata din Romania, care opereaza si in sistem franciza, pe langa locatiile proprii pe care le detin....

- Din punct de vedere al câstigurilor salariale, în România barbatii sunt în continuare mai bine platiti decât femeile, pentru acelasi loc de munca. Astfel, un barbat câstiga cu 6% mai mult decât o femeie, desi presteaza aceleasi servicii. Decalajul de gen îl…