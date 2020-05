Stiri pe aceeasi tema

- Directia de Sanatate Publica Bacau a decis ca pacientii infectați asimptomatici sa ramana in centru, alaturi de angajații depistați pozitiv si fara simptome. In schimb, cei neinfectati vor fi mutati intr-un alt corp. Angajații unitatii, care se aflau acasa inainte de aceasta testare…

- Un ingrijorator focar de transmitere comunitara a COVID-19 a aparut duminica la Buzau, unde 19 persoane din același cartier al orașului au fost confirmate cu noul coronavirus. Intre cei 19 sunt și doi copii de doar un an. Totul a pornit dupa ce un barbat nu a respectat ordonanțele militare și, de Paști,…

- Doisprezece pacienti infectati cu noul coronavirus, proveniti din focarul identificat in cartierul buzoian Posta, au fost preluati de ambulante si transportati la Spitalul Municipal din Ramnicu Sarat, unitate desemnata de Ministerul Sanatatii spital de suport Covid. Printre ei se numara si pacienti…

- La Buzau, au fost identificate 19 cazuri de coronavirus, intre care doi copii de un an, toti facand parte din familia unui barbat de 41 de ani confirmat in cursul zilei de duminica, despre care s-a stabilit ca ar fi luat virusul de la un caz identificat in Barbulesti, judetul Ialomita. Toate cele 19…

- In judetul Timis, pana marti dimineata, la ora 8.00, au fost confirmate 377 de cazuri de coronavirus. Dintre acestea, 12 persoane au fost confirmate in ultimele 24 de ore, fiind transportate la Spitalul „Victor Babes”. La nivelul judetului exista 280 de persoane aflate in centre de carantina, dintre…

- Inca cinci persoane confirmate cu coronavirus au murit, anunta autoritatile miercuri, astfel ca bilantul deceselor a ajuns la 362. Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, miercuri, cinci noi decese, fiind vorba despre o femeie si patru barbati, cu varste cuprinse intre 55 si 74 de ani. Deces 358…

- Bilanțul cazurilor confirmate de COVID-19 la nivelul județului Buzau a ajuns la 13, dupa ce, ieri, un barbat a fost confirmat cu coronavirus și a fost transportat la Spitalul Municipal Ramnicu Sarat, fiind primul pacient internat in unitatea medicala desemnata spital suport pentru COVID-19. Astazi,…

Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, sambata, 4 aprilie, inca sase decese ale unor persoane infectate cu coronavirus, trei dintre