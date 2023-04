Stiri pe aceeasi tema

- Wizz Air, compania aeriana cu cea mai rapida creștere din Europa, cea mai sustenabila din punct de vedere ecologic pe plan global[1] și cea mai mare din Romania, anunța lista celor mai populare zboruri din sezonul de vara 2023. Biletele pot fi cumparate acum online pe wizzair.com și prin intermediul…

- Cercetarea stiintifica pe un subiect legat de istoria culturala sau de sistemul contemporan iesean este incurajata prin proiectul Burse si rezidente de cercetare stiintifica „Junimea" privind istoria si viata culturala ieseana, organizat de Muzeul National al Literaturii Romane Iasi si Asociatia „Patrimoniu…

- Președintele Klaus Iohannis spune ca pentru aderarea la Euro nu se poate fixa, in acest moment, un termen clar pentru ca Romania inca nu indeplinește multe dintre criteriile necesare. Președintele Romaniei a mai spus ca actualele crize prin care trec Romania și Europa complica situația și ca ar fi riscant,…

- Un proiect legislativ de modificare a Codului Rutier, prin care persoanele condamnate pentru ucidere din culpa, comisa sub influența alcoolului sau drogurilor ori fara permis auto, sa aiba interdicția de a obține din nou dreptul de a conduce timp de 5 ani dupa executarea pedepsei, a fost votat in Senat.…

- In luna februarie 2023, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +11.5% fața de februarie 2022, atingandu-se un nivel de 802.763 unitați. In perioada ianuarie-februarie 2023: au fost inmatriculate in UE, in total, 1.563.015 unitați, in creștere cu +11,4% fața de perioada…

- In martie tricolorii pornesc in calificarile pentru EURO 2024. Romania va disputa primul meci in deplasare, cu Andorra, iar in al doilea joc din preliminarii, cu Belarus, vom juca in fața propriilor fani, pe Arena Naționala. Sambata, 25 martie, ora 21:45: Andorra – ROMANIA (Estadi Nacional, Andorra)…

- Kelemen Hunor a declarat, luni, la Europa FM ca in ceea ce priveste aceasta taxa, este o viziune diferita de la un partid la altul in coalitie. ”In 2021, propuneam o taxa de solidaritate pentru 2 ani. Noi am facut atunci un calcul si ar fi insemnat 1,4-1,5 miliarde de euro, dar nu pentru toate companiile,…

- Revolut lanseaza in curand noi produse financiare adresate clienților cu venituri mari din Europa. Noul produs va deveni disponibil la nivel extins in primavara 2023. Cum descrie Revolut avantajele? Printre beneficiile produsului se numara 5% cashback la achizitiile realizate doar in prima luna de utilizare.…