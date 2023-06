Stiri pe aceeasi tema

- Portugalia - Bosnia-Hertegovina, meci contand pentru Grupa J a preliminariilor pentru Euro 2024 din Germania, este programat, sambata, 17 iunie, de la ora 21:45, pe Estadio da Luz din Lisabona, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1 si Prima Sport 1.

- Naționala masculina de volei a Romaniei a obținut a doua sa victorie in Grupa A a Golden League, 3-1 (29-27, 22-25, 25-21, 25-19) cu Danemarca, miercuri, in Sala Sporturilor ”Dumitru Popescu-Colibași” din Brașov. Tricolorii s-au impus dupa mai bine de doua ore de joc (2 h 12 min). Alexandru Rața , cu…

- Kosovo – Romania LIVE VIDEO Helmut Duckadam il cere pe Marian Aioani titular. Meciul e pe 16 iunie, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Aioani a aparat poarta campioanei Farul. Kosovo – Romania e vineri, 16 iunie, de la 21:45, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Cei 3 portari convocati de […]…

- Jucatorii de la FCSB au sarbatorit in fata fanilor victoria obtinuta cu Farul lui Gica Hagi, scor 2-1, in etapa a 4-a a play-off-ului Ligii 1. Ros-albastrii au declansat fiesta dupa fluierul final al lui Istvan Kovacs. 27.772 spectatori au luat cu asalt Arena Nationala si s-au bucurat la golurile marcate…

- Au inceput in forta preliminariile EURO 2024. Italia – Anglia 1-2 și Portugalia – Liechtenstein 4-0 au putut fi urmarite in format LIVE TEXT pe AS.ro. Cristiano Ronaldo a reusit o „dubla” istorica la echipa nationala si a devenit jucatorul cu cele mai multe selectii din istoria fotbalului. Echipa nationala…

- Cristiano Ronaldo a avut o seara magica la nationala Portugaliei! Atacantul portughez a devenit primul jucator care marcheaza 100 de goluri, la echipa naționala, in meciuri oficiale, dupa cele doua reușite din meciul cu Liechtenstein. Cristiano Ronaldo a marcat din penalty și lovitura libera, in partida…

