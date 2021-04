Stiri pe aceeasi tema

- Un pranz de Paste s-a dovedit a fi fatal pentru un faimos sef al mafiei siciliene. Giuseppe Calvaruso, un mafiot care s-a intors recent din Brazilia, a fost arestat de politisti in timp ce sarbatorea Pastele cu familia sa, in apropiere de Palermo, informeaza luni agentia de presa APA. Alti…

- Paștele catolic in Miercurea Ciuc! Secuii au ieșit la slujba de sfintire a bucatelor de Pasti, acum, in Miercurea Ciuc, intr-o ordine desavarșita. ”Fratii nostri secui la slujba de sfintire a bucatelor de Pasti, acum, in Miercurea Ciuc/Csikszereda. Extra-ordi-nar”, a scris Sorin Ionița, Expert Forum…

- Vești bune pentru romani inainte de Paști. Kelemen Hunor susține ca nu vom avea parte de un lockdown, iar slujba de Inviere va ține pana la ora 2.00. Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat joi ca urmeaza o perioada dificila, intrucat valul trei al pandemiei de COVID-19 a ajuns si in Romania, dar spune…

- Sarbatorile pascale se apropie, iar președintele Klaus Iohannis spune ca iși dorește ca autoritațile sa gestioneze pandemia de COVID-19 astfel incat romanii sa poata sa mearga la biserica și sa petreaca Paștele cu familiile lor. Dupa ce a declarat ca nu se dorește o carantina naționala pentru Romania,…

- Mai multe regiuni din Italia intra in lockdown de luni, 15 martie, din cauza creșterii numarului de cazuri de Covid-19. Decretul a fost semnat de premierul italian Mario Draghi și prevede restricții dure pentru jumatate din țara. Masurile sunt valabile pana in weekendul cu Paștele, atunci cand toata…

- Toata Italia va intra in „zona rosie", in perioada 3-5 aprilie, de Paștele. Vor fi deschise doar magazinele esentiale, iar restaurantele si barurile nu vor putea servi clientii. De luni, 15 martie, pana pe aprilie, regiunile care vor avea un numar saptamanal de cazuri mai mare de 250 la 100.000…

- Un nou proiect de lege prevede ca Italia, una dintre cele mai afectate state europene in pandemie, sa intre in carantina naționala de Paști. Paștele catolic va incepe anul acesta pe 4 aprilie. Masura este menita sa limiteze raspandirea Covid-19, in contextul in care Italia se confrunta cu o creștere…

- Politia italiana a anuntat vineri arestarea unui lider mafiot care era urmarit de un an, in regiunea Calabria, din sudul Italiei, transmite dpa potrivit Agerpres. Barbatul, suspectat de apartenenta la mafia calabreza 'Ndrangheta si dat in urmarire pe 19 decembrie 2019, este unul dintre cei mai periculosi…