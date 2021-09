Prețurile spot din Asia pentru gazul natural lichefiat (LNG) au crescut in aceasta saptamana la cel mai inalt nivel inregistrat vreodata, in condițiile in care cumparatorii europeni concureaza cu cei asiatici, relateaza Reuters. In SUA prețurile gazelor ar putea urca in iarna la maximul a 13 ani.

Prețul mediu al LNG cu livrare in octombrie in Asia de Nord-Est a ajuns la aproximativ 20,10 dolari pe milion de unitați termice britanice (mmBtu), in creștere cu 0,20 dolari fața de saptamana precedenta. Prețurile pentru livrarea in noiembrie cresc spre 21 dolari / mmBtu, au spus comercianții,…