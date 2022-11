Stiri pe aceeasi tema

- Angel Tilvar a depus, luni seara, juramantul de investitura in functia de ministru al Apararii, in fata presedintelui Klaus Iohannis, intr-o ceremonie care a avut loc la Palatul Cotroceni. Noul ministru i-a inmanat apoi șefului statului mapa nesemnata. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele Senatului, Alina Gorghiu, spera ca PSD sa propuna cat mai repede un „profesionist” la ministerul Apararii, pentru ca „nu ne putem permite jocuri politicianiste si sa nu venim cu formule stabile la acest portofoliu”.

- Este posibil un schimb intre ministere, negociat de PSD si PNL iar UDMR nu se impotriveste unei asemenea decizii. Este declaratia facuta de vicepremierul Kelemen Hunor, la emisiunea Tema Zilei, in urma discutiilor purtate de liderii coalitiei de guvernamant, aseara, la Vila Lac.

- Vasile Dincu a demisionat din funcția de ministru al Apararii cu doar o zi inainte de Ziua Armatei Romane și aceasta va fi in premiera sarbatorita fara ministru la Aparare. De asemenea, tot astazi, va avea loc ședința CSAT, in care principalul subiect de discuție va fi achiziția de tehnica militara.…

- Șeful PSD a lasat de ințeles ca in fruntea ministerului Apararii ar putea veni chiar un ministru liberal, dupa ce i-a cerut premierului sa preia interimatul portofoliului, in urma demisiei lui Vasile Dincu.

- Vasile Dincu a demisionat din funcția de ministru al Apararii. „Motivez gestul meu prin perspectiva imposibilitații colaborarii cu Președintele Romaniei” Vasile Dincu a demisionat din funcția de ministru al Apararii. „Motivez gestul meu prin perspectiva imposibilitații colaborarii cu Președintele Romaniei”…

- Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, a desemnat-o vineri seara pe Giorgia Meloni, liderul partidului Fratii Italiei (FdI), pentru functia de prim-ministru, dupa victoria fortelor politice de dreapta in scrutinul parlamentar anticipat desfasurat in septembrie. „Presedintele Republicii, Sergio Mattarella,…

- Continue reading Sorin Cimpeanu, ministru al Educației in țara europeana cu cele mai multe școli care au latrine: Toaleta, chiar daca este in curte, ea poate sa fie conforma. Cu toții am fost la festivaluri, cu toții mergem la plaja și sunt toalete conforme at Info real.