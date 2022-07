Orașul ucrainean Nikolaev a fost supus unui bombardament, in noaptea de sambata spre duminica. Vreme de 4 ore, rusii au lansat rachete si au detonat bombe neincetat. In acest atac barbar, au fost ucisi si Oleksii Vadaturski, fondatorul și proprietarul celei mai mari companii agricole din Ucraina, Nibulon, și soția acestuia. Ucraina si-a plans eroul […] The post Un EROU al Ucrainei, ucis de rusi. Exportul de cereale catre Europa depindea de el first appeared on Ziarul National .