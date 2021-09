Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Tudor Popescu afirma ca dupa Congresul PNL desfașurat sambata, adevaratul caștigator este Klaus Iohannis care a fost „reales președinte PNL”. „La acest congres președintele PNL a fost reales, Klaus Iohannis. Era președinte in 2014 inainte de a deveni președintele țarii și acum a fost…

- Noul presedinte al PNL, Florin Cîtu, spune ca sefia Camerei Deputatilor va ramâne deocamdata la liberali si va fi propus cineva interimar, dupa ce Ludovic Orban a anuntat ca va demisiona din functia de presedinte al Camerei Deputaților, în urma pierderii alegerilor din partid."Acum…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca va discuta cu viitorul președinte al USR-PLUS, ales in urma Congresului din 2 octombrie, despre refacerea coaliției de guvernare. Intr-un interviu acordat Digi24 dupa caștigarea președinției PNL, Florin Cițu a precizat ca singura condiție este renunțarea la moțiunea…

- Ludovic Orban a anunțat sambata, dupa pierderea alegerilor pentru șefia PNL in fața lui Florin Cițu, ca iși va depune luni demisia din poziția de președinte al Camerei Deputaților. In plus, fostul lider PNL a anunțat ca dupa aceste alegeri interne intre el și președintele Klaus Iohannis „nu mai exista…

- Liberalii se reunesc in congres, astazi, pentru a alege noul presedinte al PNL, dintre actualul lider, Ludovic Orban, si premierul Florin Citu, potrivit Agerpres. La reuniunea liberalilor, care se va desfasura la Romexpo incepand cu ora 11,00, sunt asteptati 5.000 de delegati din toata tara. Pentru…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a declarat vineri seara, la Digi 24, ca Ludovic Orban și Florin Cițu, cei doi rivali la șefia PNL in alegerile de sambata de la Romexpo , „mai au timp” sa se bata, iar „marele și sigurul caștigator al Congresului PNL”, in opinia sa, este patronul localului de langa Romexpo,…

- Alegerile interne din PNL nu inseamna doar competitia dintre Ludovic Orban si Florin Citu. Se transeaza si parteneriatul dintre liberali si presedintele Klaus Iohannis. O eventuala victorie obtinuta de Ludovic Orban l-ar aduce pe seful statului in situatia ingrata de a se desparti de PNL, asemenea…