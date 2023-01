„Un elefant mai gras, un dragon mai suplu”. India va deveni în 2023 cea mai populată ţară a lumii, depăşind China – The Economist China a fost cea mai populata tara din lume timp de sute de ani. In 1750, se estimeaza ca avea o populatie de 225 de milioane de locuitori, mai mult de un sfert din totalul mondial. India, care pe atunci nu era o tara unificata din punct de vedere politic, avea aproximativ 200 de milioane de locuitori, ceea ce o situa pe locul al doilea. In 2023 va prelua coroana. ONU estimeaza ca populatia Indiei o va depasi pe cea a Chinei la 14 aprilie. Se estimeaza ca populatia Indiei va fi de 1.425.775.850 de locuitori in ziua urmatoare. Faptul ca India nu are un loc permanent in Consiliul de Securitate al… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

