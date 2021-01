Stiri pe aceeasi tema

- Conform agenției Reuters, demisia lui Sund a fost ceruta de presedinta Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, dupa ce fortele federale insarcinate cu protectia Congresului nu au reusit sa-i impiedice pe sustinatorii lui Donald Trump sa intre miercuri in Capitoliu. In aceste confruntari de la Washington…

- Vaccinarea anti-COVID, obligatorie pe liniile aeriene locale in Australia Foto: Arhiva. Vaccinarea la urcarea în avion va fi obligatorie, cel puțin în Australia, unde aceasta idee a fost deja anunțata de liniile aeriene locale. Directorul companiei Qantas, crede ca toate…

- Biden a mai spus ca liderii de afaceri si de sindicat au semnalat dorinta de a coopera pentru a reface economia americana afectata de pandemie, insa a subliniat ca mai intai este nevoie ca pandemia de COVID-19 sa fie adusa sub control si a cerut Congresului sa adopte programul de masuri de sustinere.…

- Autor: Octavian ȘTIREANU Alegerile din America n-au fost intre Trump și Biden. Ele au reprezentat doar ocazia potrivita pentru o confruntare la camp deschis intre doua opțiuni cardinale pentru viitorul omenirii. Pe de o parte, este vorba despre ideile „marii resetari” care se ticluiesc de cațiva ani…

- Eurocontrol a publicat la inceputul lunii noiembrie noile sale estimari privind traficul aerian in Europa in perioada 2020 - 2024. In cel mai optimist scenariu, calatoriile aeriene vor reveni la nivelul din 2019 pana in anul 2024 doar daca un vaccin anti-Covid ar fi disponibil - ori s-ar incheia pandemia…

- Cursa vaccinului impotriva covid-19, lupta impotriva raspandirii virusului si promovarea unui multilateralism care si-a pierdut mult din vigoare in ultimele luni se vor afla in centrul acestei intalniri programate de la 11 la 13 noiembrie.Directorul general al Formului Pacii de la Paris Justin…

- Directorul general al FMI a spus la o reuniune cu ministrii de Finante pe tema schimbarilor climatice ca tarile trebuie sa se asigure ca fondurile de stimulare acordate pe fondul pandemiei de Covid-19 sunt destinate investitiilor verzi. Procedand in acest fel, cresterea produsului intern brut poate…