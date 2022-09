Un doljean acuză că şi-a fracturat mâna într-un magazin de bricolaj din Craiova Un doljean sustine ca a avut parte de un accident in incinta unui magazin de bricolaj din Craiova, iar in urma acestuia si-a fracturat mana. Accidentul a avut loc sambata, 3 septembrie, iar barbatul sustine ca va actiona in instanta magazinul. De altfel, aceasta este si singura solutie pentru oamenii care au parte de un astfel de incident. Barbatul de 48 de ani spune ca a mers sambata seara, in jurul orei 19.30, la un magazin de bricolaj, iar in loc de cumparaturi, s-a ales cu mana fracturata. „Am mers la raionul cu produse de gradina, intentionam sa cumpar ceva. La un moment dat am alunecat foarte… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, luni, ca cel mai important lucru, in acest moment, este ca Romania sa continue sa mentina „empatia si spiritul de solidaritate” cu Ucraina, informeaza AGERPRES . Premierul a fost intrebat, la Craiova, cat este de importanta pentru un militar gandirea critica si daca…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ieri ca , in acest moment, cel mai important lucru este ca Romania sa continue sa mentina „empatia si spiritul de solidaritate” cu Ucraina. Premierul a fost intrebat, la Craiova, potrivit Agerpres, cat este de importanta pentru un militar gandirea critica si daca exista…

- Incepand cu data de 30 iunie si pana astazi, 05 septembrie a.c., peste 250 de pompieri au fost la datorie, zilnic, in statiunile de pe litoral, pentru ca cei care au ales sa si petreaca timpul liber pe litoral sa aiba o vacanta fara evenimente care sa le puna viata in pericol. Tehnica specifica de interventie…

- 1.147 de persoane asistate medical, 13 persoane recuperate din mediul acvatic, 107 incendii stinse de pompieriIncepand cu data de 30 iunie a.c., peste 250 de pompieri sunt la datorie, zilnic, in statiunile de pe litoral, pentru ca romanii sa aiba o vacanta fara evenimente care sa le puna viata in pericol.…

- Compania aeriana Wizz Air va gazdui 21 de evenimente de recrutare, in lunile august si septembrie, in sapte orase din Romania pentru a angaja, pana la finalul acestui an, o suta de noi insotitori de zbor. Potrivit unui comunicat de presa al operatorului aerian, transmis marti AGERPRES, cate patru sesiuni…

- In luna mai 2022, au fost produse in Romania un numar de 39,822 autoturisme, o creștere de +11.59% fața de luna mai 2021, respectiv 35.865 unitați. Potrivit Acarom, dintre acestea 28.713 unitați au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni și 11.109 unitați au fost produse de uzina FORD de la Craiova.…

- Celebra soprana Irina Baiant, care a fost prezenta pe mari scene ale lumii, a fost invitata speciala a concertului simfonic de aseara, care a deschis stagiunea estivala a Filarmonicii Moldova Iasi. La final, solista a acordat un interviu "Ziarului de IasI". Reporter: Irina, ai umplut cele doua sali…

- Luni seara, pe o autostrada din Germania, au avut loc doua accidente consecutive, al doilea fiind cel mai grav din aceasta saptamana. Un șofer roman e una dintre victime și el e in stare grava la spital, scrie site-ul Poliției germane . Accidentul groaznic s-a petrecut pe A2, langa Rheda-Wiedenbruck.…