Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul vrea sa blocheze angajarile la stat, sa inghețe salariile și sa suspende achizițiile de mașini și de mobilier, conform unui proiect de ordonanța de urgența aflat pe circuit interministerial și citat de G4Media. Economiștii consultanți de catre Libertatea spun ca aceste masuri nu sunt de ajuns…

- Comunicat de presa „PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata!” – „Reabilitarea moderata a cladirilor publice, cladirea Școlii Gimnaziale Șugag, localitatea Șugag Comunicat de presa Proiectul ”Reabilitarea moderata a cladirilor publice, Cladirea Școlii Gimnaziale Șugag, Localitatea Șugag, Județul…

- Vicepreședintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, a confirmat oficial in Parlamentul European ca sunt disponibile 77 miliarde de euro, bani europeni nefolosiți de statele membre prin Mecanismul de Redresare și Reziliența.

- Coalitia PSD-PNL-UDMR a decis marti, 4 aprilie, reducerea cheltuielilor bugetare cu 20 de miliarde de lei, dar fara a taia de la investitii, au afirmat surse politice pentru Libertatea.Totodata, s-a convenit și scaderea numarului de membri din consiliile de administrație, precum și reducerea valorii…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri, de MIPE, situatia geo-politica si economica a Uniunii Europene si, in particular a regiunii Romaniei, s-a schimbat substantial de la momentul adoptarii Planului National de Redresare si Rezilienta in luna noiembrie a anului 2021. Invazia Rusiei in Ucraina…

- Riscurile de a locui intr-o locuința invechita și ineficienta din punct de vedere energetic depașesc sanatatea și situația financiara a europenilor. Potrivit studiului Barometrul Locuințelor Sanatoase 2022, realizat de grupul VELUX in colaborare cu compania de cercetare RAND Europe, reducerea riscurilor…

- ”Indicatorul datorie guvernamentala calculat in conformitate cu metodologia Uniunii Europene, pe baza datelor preliminate, exprimat ca procent in PIB, se situeaza la nivelul de 47,2% din PIB, la sfarsitul lunii decembrie 2022. Conform metodologiei Uniunii Europene ponderea datoriei guvernamentale in…

- Ghinea: „Budai și Ciuca se ascund in spatele Bancii Mondiale cu pensiile speciale, vor avea probleme cu tranșa 3”. Romania trebuia sa incaseze aproape 6 miliarde de euro in 2022 daca termenele din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) erau respectate de oficialii romani. Cererea de plata…