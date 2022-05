Stiri pe aceeasi tema

- Batalionul Azov, format din circ 900 de luptatori cu viziuni neonaziste, s-a remarcat atunci cand luptatorii sai au recucerit orașul Mariupol de la separatiștii pro-ruși in 2014. Zeci de marturii video șocante au aparut in ultimele zile și toate arata ca cei din Batalionul Azov au folosit femei și…

- Cladirea care gazduiește piscina „Neptun” din nordul Mariupolului a fost lovita miercuri de o racheta, arata un videoclip postat pe rețelele de socializare de un oficial al orașului, transmite CNN, care precizeaza ca a geolocalizat și a confirmat autenticitatea videoclipului. Fii la curent…

- Cadavrul unei femei a fost gasit joi dimineața, in jurul orei 07:25, in scara unui bloc de locuit de pe bulevardul Dacia din sectorul Botanica al Capitalei.La fața locului imediat s-au deplasat oamenii legii și medicul legist.

- Un tanar de 26 de ani din Campia Turzii și-a dat jos pantalonii in fața unei femei și și-a mangaiat insistent organul genital, in timp ce o privea. Totul s-a intamplat in septembrie 2020, la... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In data de 28 februarie a.c., politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale de la Politia municipiului Buzau au identificat un minor in varsta de 13 ani, din Buzau, cu privire la care au stabilit ca ar fi principalul banuit in cazul a doua infractiuni de talharie comise ieri, respectiv in…

- La data de 18 februarie, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Reghin au surprins in flagrant trei tineri din Petelea la scurt timp dupa ce ar fi savarșit o fapta de talharie. In fapt, in perioada 17-18 februarie, aceștia ar fi sustras de la doua femei varstnice, prin…

- Astazi, 11.02.2022, situația epidemiologica la nivelul județului Salaj, se prezinta astfel: ■ 24.539 persoane infectate/reinfectate cu SARS-CoV-2 de la inceputul pandemiei; ■ 148 persoane confirmate/reinfectate in ultimele 24 de ore; ■ 22972 pacienți declarați vindecați de la inceputul pandemiei; ■…

- Misiunea Sociala „Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei a anunțat vineri ca deschide la Chișinau un nou serviciu in cadrul Programului „In brațele mamei”: Centrul de informare și consiliere pentru femeia aflata in criza de sarcina. Este „un serviciu pe care l-am identificat ca o nevoie dupa ani…