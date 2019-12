Un numar de aproximativ 60% - 65% din cele aproximativ 2.200 de baraje mici, din categoriile de importanta C si D, au autorizatii sau acorduri valabile, iar circa 10-15% sunt in proces de reautorizare, se precizeaza intr-un raport remis vineri de Administratia Nationala "Apele Romane" (ANAR).

ANAR a analizat, in perioada 17-19 decembrie, raportul privind activitatea de inspectie a barajelor incadrate in categoriile de importanta C si D, precum si modul de aplicare si respectare a termenelor prevazute in Planul de actiune propus, la inceputul anului 2019, pentru reglementarea tuturor barajelor…