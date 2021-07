Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Biden a transferat pentru prima data un deținut din centrul de detenție din Guantanamo Bay, trimitand un barbat marocan acasa, repatrierea lui Abdullatif Nasser a fost recomandata de un comitet de revizuire in iulie 2016, insa aceasta a ramas la Guantanamo pe durata președinției lui Donald…

- Liviu Dragnea a fost eliberat și a facut o serie de declarații halucinante.Principalele declarații ale lui Liviu Dragnea:Unde e Irina. A fost o perioada de doi ani și doua luni de chin și suferința. Asta a fost aici: abuzuri și umilința. Și cea mai mare parte a populație a ințeles astazi de ce am trebuit…

- Doi fosti detinuti francezi de la inchisoarea militara americana Guantanamo Bay (Cuba), Nizar Sassi si Mourad Benchellal, arestati in Afganistan dupa atentatele de la 11 septembrie 2001, au sesizat Curtea Euroeana a Drepturilor Omului (CEDO), dupa ce Curtea de Casatie a anulat o abandonare a procedurii…

- Detaliile unui raid discret din octombrie anul trecut impotriva unui lider al-Qaeda, Husam Abd-al-Rauf, in provincia Ghazni din Afganistan, a scos la lumina felul in care rețeaua terorista se dezvolta sub protecția talibanilor și ramane conectata cu filialele sale de pe intreg globul, potrivit informațiilor…

- Pakistanul nu va accepta prezenta bazelor si nici a trupelor americane pe teritoriul sau dupa retragerea acestora din Afganistan, a declarat marti la o conferinta de presa la Islamabad ministrul de externe pakistanez Shah Mahmood Qureshi, citat de agentia EFE. ''Nu avem intentia sa permitem…

- Un angajat al ministerului finanțelor și un fost prezentator de știri au fost împușcați mortal în Kandahar, au transmis joi oficialii afgani citați de Reuters. Atacurile s-au înmulțit în ultimele luni, pe fondul operațiunii de retragere a trupelor americane, principalele ținte…

- Romania incepe sa-și retraga trupele din Afganistan dupa aproape doua decenii. In 2002, 405 militari romani erau fost dislocați in prima actiune de lupta a Armatei Romane in afara frontierelor nationale dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial. 27 de militari de elita au cazut la datorie in aceasta țara,…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii se reuneste astazi, de la ora 16:00, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis. Pe ordinea de zi a reuniunii sunt incluse subiecte privind starea de securitate in regiunea Marii Negre si implicatiile pentru Romania, precum si incheierea misiunii NATO Resolute Support…