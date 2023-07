Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul social-democrat Gheorghe Șimon, fost președinte interimar al PSD Cluj, a fost implicat intr-un accident rutier grav in județul Maramures. Evenimentul rutier produs pe DJ 186, pe raza localitații Stramtura, a avut loc in cursul zilei de marți, 18 iulie 2023. Potrivit vasiledale.ro, un autoturism…

