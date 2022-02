Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc spune ca se deschid „scenarii tot mai alarmante” privind situația din Ucraina. Suveranul Pontif a decretat data de 2 martie „zi de post si de rugaciune pentru pace” și a facut apel la cei implicați sa se abțina de la orice acțiune care ar putea provoca suferința populației. „Am o mare…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, l-a criticat pe presedintele Frantei, Emmanuel Macron, dupa vizita acestuia la Kiev si Moscova din aceasta saptamana. Kuleba este de parere ca Macron a venit la Moscova si Kiev cu „opinii nu cu propuneri" si a reiterat ca in ciuda angajamentului fata de…

- Rusia isi va retrage trupele din Republica Belarus dupa ce se vor incheia manevrele militare comune de acolo, a declarat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, informeaza dpa si AFP. „Pentru cei care urmaresc acest lucru indeaproape, nimeni nu a spus vreodata ca trupele ruse vor ramane…

- Statele Unite, a declarat John Kirby, purtatorul de cuvant al Pentagonului, dispun de probe potrivit carora Moscova intenționeaza sa filmeze un fals atac ucrainean la frontiera cu Rusia, pe care sa-l utilizeze ca pretext pentru invadarea Ucrainei. Rusia, a spus Kirby la o intalnire cu presa, ar putea…

- Publicatia The New York Times a actionat in judecata Departamentul de Stat al SUA pentru a obtine e-mailuri trimise intre 2015 si 2019 de oficiali ai ambasadei Romaniei cu referire la mai multi oameni de afaceri, inclusiv Hunter Biden, fiul presedintelui Joe Biden, si fostul sau asociat Tony Bobulinski.…

- Rusia a desfasurat aproximativ 120.000 de soldati in apropierea vecinei sale Ucraina si a cerut aliantei de aparare vestice sa retraga trupele si armele din Europa de Est si sa impiedice Ucraina, un fost stat sovietic, sa se alature vreodata NATO. Oficialii americani au declarat sambata ca desfasurarea…

- Riscul unei agresiuni militare din partea Rusiei este redus, iar ceea ce isi doreste sa obtina Moscova prin tensionarea la maximum a situatiei din regiune este transnistrizarea Ucrainei. Sunt opiniile comentatorilor politici si ale unor deputati din Parlamentul de la Chisinau. Potrivit lor, prin fortele…

- Statele Unite si europenii au luat masuri pentru a proteja aprovizionarea Europei cu gaz natural daca Rusia va decide vreodata, în cazul unui conflict deschis, sa închida robinetul, a declarat marti un înalt oficial de la Casa Alba, relateaza Agerpres.El a avertizat de asemenea…