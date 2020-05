Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Justiției susține ca fostul premier PSD ar fi de acord cu intenția UDMR de a modifica Codul Administrativ astfel incat limba maghiara sa devina obligatorie in localitațile cu minim 20% populație minoritara.“Zilele acestea cand am citit "razboinicele" declarații ale doamnei Dancila,…

- “Zilele acestea cand am citit „razboinicele” declarații ale doamnei Dancila, sincer m-a bufnit rasul și mi-am propus sa o ignor”, isi incepe Ana Birchall mesajul postat pe pagina sa de socializare. Fostul ministru al Justitiei o acuza pe Dancila ca “tot declara in stanga și in dreapta cum a aparat domnia…

- Ana Birchall arata, pe Facebook, ce reproșuri a primit de la Viorica Dancila cand se discuta Codul Administrativ, fostul premier PSD fiind in favoarea includerii amendamentului UDMR. ”Zilele acestea cand am citit „razboinicele” declarații ale doamnei Dancila, sincer m-a bufnit rasul și mi-am propus…

- Fostul ministru al Justiției, Ana Birchall, o ataca dur pe Viorica Dancila. Birchall spune ca fostul premier voia sa introduca limba maghiara obligatorie in Romania, printr-un amendament din Codul Administrativ, pentru ca acum sa critice PSD pentru scaparea din Camera Deputaților, unde proiectul…

- „Adoptarea tacita in Camera Deputaților a autonomiei Ținutului Secuiesc va afecta pe termen mai lung PSD. Adica cel puțin atat timp cat emblema acestui scandal – Marcel Ciolacu – se va afla in fruntea partidului. Din neglijența ori cu complicitatea președintelui sau interimar, PSD a inregistrat o pierdere…

- Fostul președinte al Senatului se numara printre politicienii care au reacționat pe marginea acuzațiilor dure formulate de catre președintele Iohannis, in cursul acestei zile, la adresa PSD-ului, dupa ce proiectul privind autonomia Ținutului Secuiesc a trecut tacit de Camera Deputaților. Parlamentarul…

- Fost membru CSM, Gheorghe Muscalu este in prezent consilierul ministrului Catalin Predoiu. Muscalu s-a pensionat in 2016, cu 18.000 de lei pe luna, echivalentul a 4.000 de euro. Potrivit sursei citate, acesta ocupa o locuința de serviciu in suprafața de 185 de metri patrați, pentru care platește o chirie…

- Ana Birchall lanseaza acuzatii grave la adresa Vioricai Dancila, dupa ce fostul premier a afrmat ca Sorina Pintea are dreptul sa iși ingrijeasca sanatatea in condiții mai bine, iar cei care au in maini soarta ei nu i-au asigurat acest lucru pana acum. Dancila spune, intr-o postare de miercuri pe…