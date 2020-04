Stiri pe aceeasi tema

- Trei ingrijitoare și trei pacienți internați la caminul de batrani „Dumbrava minunata” din Brasov au fost confirmați cu coronavirus. Un al patrulea batran, de 91 de ani, a decedat.Trei ingrijitoare si trei rezidenti de la Caminul de batrani „Dumbrava minunata” din Brasov sunt internati in spital, fiind…

- Procurorii doljeni au inceput o ancheta, dupa ce mai multi functionari din cadrul Directiei de Sanatate Publica au dispus scoaterea din carantina a patru persoane, fara sa mai astepte rezultatul testelor pentru a vedea daca acestea sau infectate cu Covid-19. Ulterior, cele patru persoane au fost confirmate…

- 734 de salariati din sanatate erau confrimați ca fiind infectați cu noul coronavirus, pana duminica, iar in acest ritm de imbolnavire vor fi infectați toți salariații din sanatate in urmatoarele 30 de zile, susțin reprezentanțiii Federatiei ”Solidaritatea Sanitara”. ”In data de 05 aprilie 2020 erau…

- Din totalul de 1.950 de cazuri confirmate in perioada primei luni a epidemiei de SARS-CoV-2, 420 de imbolnaviri au fost inregistrate la persoane care au revenit in Romania din strainatate, ponderea cazurilor de import fiind de 21.5%. Acestea au fost in scadere in fiecare saptamana, susține INstitutl…

- Guvernatorul statului american California a emis un decret prin care le impune celor 40 de milioane de locuitori sa ramana la domiciliu ca masura de precauție in fața pandemiei de coronavirus. Decretul semnat joi, cu efect imediat, de guvernatorul Gavin Newsom marcheaza cea mai extinsa și restrictiva…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Iasi sustine ca medicul oncolog Lucian Miron, recent diagnosticat cu Covid-19, a mers la spital, inainte de a afla ca este infectat, deși ar fi trebuit sa stea in carantina, așa cum prevad toate regulile de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV-2. Medicul Lucian…

- Un barbat din Suceava, care s-a intors din Belgia, nu a intrat in izolare, așa cum solicitasera autoritațile. Intre timp, barbatul a fost diagnosticat pozitiv cu Covid-19, iar autoritațile fac ancheta epidemiologica, insa se pare ca barbatul a intrat in contact cu peste 1000 de persoane. Omul s-a intors…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a declarat, luni, ca va solicita Institutului de Sanatate Publica un raport pentru a vedea in ce masura calitatea aerului din Bucuresti afecteaza starea de sanatate a populatiei. Rapoarte asemanatoare vor fi cerute și primariilor din Iași și Brașov.…