- Un cutremur a lovit Japonia duminica, 11 iunie. Șocurile seismice s-au fixat in nordul țarii, in apropierea insulei Hokkaido, la ora locala 18:55. Magnitudinea cutremurului este de 6,2. Nu a existat nicio alerta de tsunami. Epicentrul cutremurului a fost fixat la o adancime de 136 de kilometri, in apele…

- La 5 zile dupa ultimul seism inregistrat la Arad, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului transmite ca luni dimineața s-au inregistrat un nou seism in apropiere de municipiu.

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,1 s-a produs sambata in arhipelagul Noua Caledonie, la sud-est de Insulele Loialitatii. Autoritațile au anunțat ca nu exista pericol de tsunami, potrivit Reuters, citat de Mediafax.Institutul Geologic al Statelor Unite (USGS), care a raportat mai multe replici in…

- Un cutremur puternic cu magnitudinea de 7,1 s-a produs sambata in Oceanul Pacific la sud-est de Insulele Loialitatii in arhipelagul francez Noua Caledonie, a anuntat Serviciul de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), noteaza AFP.

- Un cutremur cu magnitudinea 7,7 s-a produs in largul Noii Caledonii din Pacific. Mișcarea scoarței terestre a declanșat o alerta de tsunami in Pacificul de Sud. Institutul Geologic al Statelor Unite (USGS) a precizat ca seismul a avut loc la o adancime de aproximativ 38 de kilometri. Alerte de tsunami…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,6 s-a produs vineri dimineața in judetul Buzau. „In ziua de 28 Aprilie 2023 la ora 06:13:32 (ora locala a Romaniei) s-a produs in zona seismica Vrancea, Buzau, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.6, la adancimea de 142km”, transmite INFP. Fii la curent cu cele mai…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 a lovit miercuri regiunea franceza Belfort și nord-vestul Elveției. Cutremurele, care au fost inregistrate la ora 15:50 la 30 km de orașul Belfour, in departamentul cu același nume, „mi-au zguduit biblioteca și biroul”, a declarat un locuitor al regiunii care locuiește…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,8 pe Richter s-a produs miercuri, la ora locala 6:51, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).