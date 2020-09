Stiri pe aceeasi tema

- Doi parinti au fost separati de copiii lor, in Suedia, pe motivul ca au ales sa-i tina izolati timp aproape patru luni de teama infectarii cu noul coronavirus, in conditiile in care tara scandinava nu a recomandat aceasta masura.

- Situație halucinanta in București, unde o femeie care s-a stins din viața in urma cu cateva ore a fost lasata de autoritați in aparament, de teama COVID-19. Potrivit Antena 3, angajați DSP și Medicina Legala paseaza responsabilitatea de la unii la ceilalți.

- Principalele probleme cu care se confrunta populația, in special grupurile vulnerabile, sunt pierderea locurilor de munca și lipsa oportunitaților temporare de lucru, arata rezultatele celei de a treia runde a Evaluarii rapide a situației copiilor și familiilor, cu accent pe categoriile vulnerabile,…