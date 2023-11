Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de proporții a izbucnit intr-o cladire a fostei fabrici de caramida din municipiul Balți, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența. Intervenția a fost de nivel sporit, cu opt echipaje de salvatori și pompieri trimise la fața locului.

- Trei persoane au avut de suferit in urma intoxicației cu monoxid de carbon emanat de la soba din locuința. Unul dintre cazuri a avut loc la Balți. O femeie și un copil de doi ani au fost spitalizate dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon. La moment starea acestora este satisfacatoare. {{708851}}Un…

- O tanara de 19 ani a decedat si trei persoane au fost ranite intr un accident rutier produs sambata seara la intrarea in localitatea satmareana Dorolt, fiind implicate trei autoturisme, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Somes.Potrivit sursei citate, in urma impactului au rezultat…

- Doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce au fost intoxicate cu monoxid de carbon, in urma unui incendiu izbucnit intr-un apartament, se pare de la un aparat electrocasnic, potrivit Agerpres.La fata locului au ajuns mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare ARSVOM a fost solicitata de Mrcc Constanta pentru a acorda asistenta navei Amanos, sub pavilion Tanzania, aflata in pericol de scufundare la aproximativ 1,5 mile marine travers de portul Mangalia., Potrivit ARSVOM se intervine in zona cu salupele Phoenix…

- Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența (SVSU) Pecica este in doliu dupa ce pompierul Florin Hedeșan s-a stins din viața. Colegii sai vorbesc despre el... The post Pompierul Florin Hedeșan, din Pecica, s-a stins din viața… „Ai fost cel mai devotat din noi” appeared first on Special Arad · ultimele…

- “O fetita in varsta de 2 ani, din localitatea Tudora, a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce a inghitit, accidental, o capsula de detergent lichid. S-a intamplat in seara trecuta. Mama micutei a sunat dupa ajutor la 112. La caz a ajuns echipajul de terapie intensiva mobila SMURD, care a constatat…

- In dimineața zilei de marți, 15 august, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgența din raionul Rezina au fost solicitați in localitatea Cinișeuți pentru a salva o femeie care a cazut intr-o fantana publica. Apelul la Serviciul Unic de Urgența 112 a fost recepționat la ora 11:00. Persoana…