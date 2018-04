Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta irlandeza a artelor martiale mixte (MMA) Conor McGregor a fost inculpat pentru agresiune si huliganism de catre politia new-yorkeza, dupa ce a ranit joi un alt luptator dupa in timpul violentelor...

- Un tanar din Telciu a fost reținut pentru 24 de ore și risca sa ajunga dupa gratii dupa ce a accidentat cu mașina un tanar din Mititei, care circula pe marginea șoselei, și a parasit locul accidentului. Incidentul s-a petrecut, luni, pe raza localitații Salva. Polițiștii au descoperit ca telceanul a…

- Tinerii, cu varsta de 20 si 21 de ani, au fost identificati de politisti ca fiind autorii unui furt mai putin obisnuit. Ei au furat mai multe indicatoare rutiere, iar pe o parte dintre ele le-au abandonat pe un teren agricol.

- Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Iasi au identificat doi tineri, din comuna Prisacani si Gropnita, banuiti de comiterea a doua infractiuni de talharie calificata. Astfel, in seara zilei de 15 februarie, deplasandu-se pe bulevardul Socola, din municipiul Iasi, acestia i-ar fi…

- Un copil din Irlanda a lipsit cel putin 243 de zile de la scoala, in decursul a trei ani, in ciclul primar. Acum, parintii baiatului risca sa fie amendati si sa ajunga la inchisoare, dupa ce au fost acuzați de Departamentul de Protectie a Copilului si Familiei in urma plangerilor primite in…

- Un tanar din comuna Cetate a fost retinut luni pentru 24 de ore si risca sa ajunga dupa ce a fost prins de politisti baut la volanul unei masini cu placute de inmatriculare false si, mai mult decat atat, fara permis de conducere. Potrivit IPJ BN, in noaptea de 21/22 ianuarie a.c., polițiștii Biroului…

- La inceputul lui 2018, Shakira a primit o veste proasta! Celebra cantareata este acuzata de frauda fiscala si risca sa ajunga dupa gratii. Potrivit fiscului spaniol, vedeta ar fi fraudat statul cu peste 30 de milioane de euro. Parchetul din Spania va decide daca vedeta va raspunde penal pentru presupusa…

