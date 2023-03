Un cunoscut producător de bere din Galați oprește producția Producatorul de bere Martens din Galați, care deține brandurile MaDonna, Driver și Postavaru, oprește producția incepand cu luna martie, dupa 44 de ani de activitate. De altfel, inca din luna februarie, compania comunicase pe BVB ca se vor desființa locurile de munca din departamentul de producție. Activitatea se va axa de acum incolo pe dezvoltarea activitaților de vanzare a produselor din bere, dupa cum se arata in anunțul de pe bursa. Directorul general al Martens. va indeplini toate demersurile legale necesare in fața instituțiilor statutului, astfel incat sa fie transmise catre acestea notificarile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

