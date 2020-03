Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Ouatu, cunoscut om de afaceri din Neamț, a murit la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, unde era internat dupa ce a fost testat pozitiv la Covid 19. Cunoscut in special pentru activitatea sa ca președinte al Clubului de Volei Unic Piatra Naemț, a fost și viceprimar al muncicipiului. Este prima…

- Lorenzo Sanz, omul care a condus-o pe Real Madrid in perioada 1995-2000, a murit la 76 de ani din cauza coronavirusului. Lorenzo Sanz a fost internat marți, 17 martie, dupa ce unul dintre fiii sai a observat temperatura ridicata, unul dintre simptomele COVID-19. Situația lui s-a inrautațit de la o zi…

- Inca doua persoane au murit in Franța din cauza coronavirusului, au anunțat vineri autoritațile, astfel ca bilanțul a ajuns la noua decese, informeaza cotidianul Le Figaro, potrivit MEDIAFAX.In ultimele 24 de ore au fost confirmate 154 de cazuri suplimentare de infectare cu noul virus, a transmis…

- Primul britanic de pe vasul de croaziera Diamond Princess din Japonia a murit din cauza coronavirusului, au anunțat reprezentanții Ministerului japonez al Sanatații, potrivit BBC. In carantina, pe nava, erau...

- Unsprezece orase din nordul Italiei au fost inchise efectiv, sambata, dupa moartea a doua persoane infectate cu noul virus din China. Mai multe cazuri noi au fost inregistrate fara a avea legatura cu focarul original, motiv pentru care unii cred ca virusul COVID-19 se transmite precum gripa.

- Un italian de 77 de ani diagnosticat cu virusul ucigas a murit vineri. Acesta este primul deces inregistrat in Europa, in cazul unui cetatean european. Numarul celor infectati cu noul coronavirus a ajuns la 20 in Italia. Epidemia s-a agravat vineri in nordul tarii, oficialii anuntand 14 noi cazuri…

- Un turist chinez in varsta de 80 de ani, infectat cu noul coronavirus si internat in Franta de la sfarsitul lunii ianuarie, a murit, acesta fiind primul deces din aceasta cauza inregistrat in Europa, a anuntat sambata ministrul francez al Sanatatii, Agnes Buzyn, citat de