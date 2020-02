Stiri pe aceeasi tema

- La Colegiul Național ,,Nicolae Titulescu” din Brașov, peste 30 de elevi invața design de produs, aplicat pe cazul unor companii din oraș. Ei creeaza obiecte pe care apoi le vor realiza fizic cu ajutorul imprimarii 3D. Inițiativa face parte din programul ProtoShop Live, un proiect finanțat din Fondul…

- Se știe ca Madalina Ghenea iubește moda și nu rateaza nicio saptamana a modei. Așadar, a ajuns și la Paris Fashion Week, mai exact la lansarea colecției de primavara-vara 2020 lui Jean Paul Gaultier. Frumoasa romanca a renunțat, insa, la ținutele sale stralucitoare in favoarea unei rochii inspirata…

- Un barbat a fost acuzat de deteriorarea unui tablou de Picasso, expus la Tate Modern, informeaza marti Press Association si BBC, potrivit AGERPRES.Potrivit BBC, pictura "Bust de femeie", in valoare de 20 de milioane de dolari, ar fi fost rupta intr-un incident petrecut sambata. Politia…

- Actrita Brooke Shields ironizeaza, intr-o postare pe Instagram, banana lipita cu banda adeziva de la Art Basel, vanduta pentru suma de 120.000 de dolari, scrie news.ro.Ea a postat duminica pe Instagram un selfie in care are o banana lipita pe frunte cu banda adeziva albastra, similar celei…

- O banana lipita cu banda adeziva pe un perete a fost vanduta in aceasta saptamana pentru suma de 120.000 de dolari la targul de arta Art Basel din Miami Beach, potrivit site-ului specializat in piata de arta Artnet, care a precizat ca doua dintre cele trei exponate s-au vandut deja, ultima fiind…

- Doar doua luni si jumatate a rezistat Gabriela Costea in functia de director al Liceului Teoretic Traian. Directoarea intrase in conflict cu o eleva care a indraznit sa demonstreze ca „fondul scolii exista” in aceasta scoala.