Un costum nu poate ascunde primitivismul gândirii, plus alte gânduri la început de iarnă • Observ ca puțini realizeaza ca sa spui ca o populație e intr-un fel sau altul (gen „romanii sunt geniali / patrioți / dezorganizați etc.”) este, cel mult, ca și cum ai spune despre zece pietre, dintre care 4 sunt roșii, 3 sunt galbene, 2 albe și una neagra, ca „pietrele sunt roșii”.• Infantilismul unor lideri ai lumii este ușor vizibil pe timpul paradelor militare și al demonstrațiilor unor arme noi. In pofida costumelor scumpe, gandirea, comportamentul și discursul acestora sunt inca cele ale unui șef de trib preistoric. Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol: scientia.ro

Stiri pe aceeasi tema

- nIata cum faci suc de roșii fara pic de conservanți. Iți dezvaluim o rețeta numai buna de pastrat pentru la iarna. Și nu este deloc greu sa faci suc de roșii, iar ca sa iți fie mai ușor, ai nevoie de un storcator manual de roșii, mai exact o mașina speciala de separat samburii și […] The post Suc de…

- Sarbatorile de iarna se apropie cu pași repezi. Bineințeles, pe bucureșteni și nu numai, sarbatorile de iarna ii duc cu gandul la celebrul Targ de Craciun care pana acum a avut loc aproape in fiecare an in centrul Capitalei. Iata ce a declarat primarul Nicușor Dan cu privire la organizarea Targului…

- Activitatea de transport feroviar va trece, incepand de duminica, 31 octombrie 2021, la ora oficiala a Europei Orientale, ora 4.00 devenind ora 3.00. 64 de trenuri de calatori (de stat si private) vor circula, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ora de iarna, anunța CFR SA. In noaptea de 30/31…

- Senatorii și deputații liberali au dezbatut și votat pe repede inainte soluțiile pentru facturile majorate la energie electrica, in așa fel incat plafonarea prețurilor, compensarea și amanarea la plata a facturilor sa se faca de la 1 noiembrie. Legea care cuprinde aceste solutii a trecut de Parlament…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca au fost deschise conturi bancare, in lei moldovenești, precum și in valuta straina: euro, dolari SUA și roni, in scopul acumularii de donații pentru familiile care au ramas fara locuințe și fara bunuri, in ruma incendiului din sectorul Buiucani.

- Cat vor plati romanii pentru caldura și lumina in case, in aceasta iarna. Prețul maxim anunțat de ministrul Energiei Romanii nu vor plati mai mult pentru energie decat au platit in decembrie anul trecut, susține ministrul Energiei, Virgil Popescu. Potrivit acestuia, plafonarea și compensarea duc prețurile…

- Focul lui Sumedru (Samedru), in tradiția populara romaneasca, este o ramașița a vechilor datini și obiceiuri aparținand dacilor, se sarbatorește pe data de 25 octombrie, Focul lui Sumedru se mai știe in popor ca fiind ziua soroacelor. Aceasta zi are o semnificație speciala in cultura tradiționala a…

- Premierul interimar, Florin Citu, a declarat, joi, la videoconferinta cu prefectii, ca vrea ca anul acesta "sa fie poate primul an in care iarna nu ne ia prin surprindere". "Sa va apucati serios de treaba si sa ignorati situatia politica. Oricine va fi la guvernare, va asigur ca veti avea resursele…