- Un corp al Judecatoiei Targoviste a fost evacuat, joi, dupa ce cladirea s-a umplut de fum iar un senzor de fum s-a declansat. Pompierii actioneaza cu doua autospeciale si incearca sa stabileasca de unde provine fumul. ”Posibil incendiu la Judecatoria Targoviste. Pompierii actioneaza cu 2 autospeciale…

- Incendiul foarte puternic a izbucnit in noaptea de marți spre miercuri, la Baza Sportiva FCSB din Berceni. Trei camere, stil garsoniera au ars. Pompierii au sosit la fața locului cu mai multe autospeciale, iar 50 de persoane au fost evacuate. Focul a izbucnit la primul etaj al unui complex de locuinte…

- Ministerul de Interne anunța printr-un comunicat de presa ca va achiziționa 27 de perne pneumatice ce vor dota inspectoratele pentru situații de urgența din mai multe județe și Municipiul București. Pernele pneumatice sunt destinate salvarii persoanelor in cazul incendiilor sau a tentativelor de suicid.…

- Coaliția de guvernare nu s-a ințeles nici luni pe nominalizarea funcțiilor de conducere pentru televiziunea și radioul de stat, dupa ce, saptamanile trecute, convenisera sa dubleze aceste funcții, ca fiecare partid sa poata nominaliza pe cineva. La ședința de luni, 22 martie, ar fi trebuit ca membrii…

- Pompierii au intervenit, miercuri dimineata, la un post de transformare din curtea Spitalului Municipal Dej, dupa ce mai multe elemente din tabloul pentru sigurante s-au aprins. A fost oprita alimentarea cu curent pentru policlinica si zona administrativa. ”Doua autospeciale au fost alertate in aceasta…

- Un incendiu a cuprins acoperișul cladirii Consiliului Județean Suceava, un imobil in care funcționeaza și Prefectura. Pompierii au fost chemați sa intervina la cladirea corpului comun din centrul orașului, flacarile fiind localizate in interiorul podului. ISU a acționat cu 4 mașini de stingere și o…

- Din primele informații, explozia s-a produs la etajul doi al unui corp de cladire. Ar fi explodat un aparat de alimentare cu oxigen, informeaza Antena 3. Explozia a fost urmata de incendiu. Publicația rusa Pravda indica 2 persoane decedate insa bilanțul este preliminar. 20 de pacienți au fost evacuați.…

- O femeie din Constanța a cazut de la etajul 6 al blocului in care locuia, in timp ce incerca sa scape dintr-un incendiu puternic. Pompierii erau la fața locului, insa nu aveau in dotare mașina cu scara sau o saltea pentru a evacua persoane de la inalțime. Din imaginile de la fața locului, se observa…