- O formatiune coralifera ''neobisnuit de mare'', cu varsta de 400 de ani, a fost descoperita in Marea Bariera de Corali, conform unui studiu publicat in jurnalul Scientific Reports, relateaza DPA vineri, arata Agerpres. Coralul, numit Muga dhambi (coral mare) in urma consultarilor cu proprietarii…

- Medicul nutriționist a vorbit despre motivul pentru care adulții care spun ca nu mananca mult se ingrașa. Conform Mihaelei Bilic, nu mesele principale reprezinta marea problema, ci „ronțaielile”. „Ronțaielile” creeaza cele mai multe probleme persoanelor care iau in greutate, un obicei care s-a dezvoltat…

- Oamenii de știința de la Școala de Medicina Perelman de la Universitatea din Pennsylvania au descoperit o proteina care va permite sa scapați rapid de excesul de greutate cu ajutorul glandelor sebacee. Despre acest lucru s-a menționat intr-un studiu publicat in revista Science. Aceasta este prima metoda…

- Un coronavirus inrudit cu SARS-CoV-2, virusul care cauzeaza COVID-19, a fost descoperit la lilieci cu potcoava din Marea Britanie. Oamenii de stiinta nu au descoperit insa dovezi ca acest nou virus a fost transmis la oameni sau ca acest lucru ar putea sa se intample daca nu sufera mutatii, potrivit…

- Nu de puține ori am dat de șoferi agresivi in trafic, sau, in unele cazuri, poate chiar noi am fost cei care am urlat la „colegii” din trafic cat ne-au ținut plamanii. Intrebarea este: de ce devin oamenii agresivi atunci cand conduc? Conform BBC Science Focus Magazine , atunci cand un pieton merge incet…