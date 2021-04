Un copilaș a pierit în urma unui accident, în Ialomița. Alți patru oameni au fost răniți Familia unei fetițe in varsta de un an a fost lovita de o tragedie, cu doar cateva zile inainte de Paști. Copila a pierit, in urma unui grav accident ce a avut loc in noaptea de joi spre vineri in localitatea ialomițeana Boranești și in care au fost implicate doua autoturisme. ”In urma impactului a […] The post Un copilaș a pierit in urma unui accident, in Ialomița. Alți patru oameni au fost raniți first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

